Takipçi ‘kasan’ youtuber sevgilisini ‘öldürdü’, kendini hapiste buldu

‘ImJayStation’ isimli milyonlarca abonesi olan Youtube kanalının sahibi Jason Ethier çektiği videolarla sevgilisinin öldüğünü duyurdu. Ardından gelen ‘yalan söyledim’ itirafı sonrası terk edilen Either tutuklandı.

Fotoğraf: Youtube/ImJayStation

Kanada’da kendisi gibi ‘internet ünlüsü’ olan sevgilisi Alexia Marano’nun içkili bir araç sürücüsünün çarpması sonucu öldüğünü söyleyen Ethier, ardından Marano anısına yapıldığını iddia ettiği karanfillerle süslü bir alanda çektiği videoyu yayınladı.

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5.4 milyon takipçisi olan Ethier bir sonraki videoda ise ‘Ouija‘ tahtası adı verilen ve üzerindeki harfleri kullanarak ölen kişilerin ruhlarıyla konuşulduğuna inanılan oyuncağı kullanarak sevgilisiyle ‘iletişime geçmeye çalıştı’.

Son olarak, her şeyin uydurma olduğunun itiraf ettiği videosuyla sosyal medyada büyük tepki çeken youtuber, bütün bunları sevgilisiyle birlikte planladığını, amacının takipçi sayısını artırmak olduğunu söyledi.

Takipçilerinin olayı sorgulamaya başlaması üzerine gerçeği itiraf etmek zorunda kalan ‘fenomen’ yaptıkları için sevgilisinin ailesinden de özür diledi.

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Fotoğraf: YouTube/Alexia Marano

Olay sonrası ilişkisini bitiren Alexia Marano ise sevgilisinin kontrol manyağı olduğunu, ondan korktuğu için bunları yapmayı kabul ettiğini söyledi. Genç kadının silahla tehdit edildiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu Either tutuklandı.