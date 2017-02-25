Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
           

Takım otobüsünde darp edilen Harun Tekin: Can güvenliğimizin olmadığı bir ortamda taş, sopa ve bıçakla saldırdılar 

Kasımpaşa deplasmanından dönen Bursaspor kafilesini taşıyan takım otobüsüne yönelik saldırıda darp edilen kaleci Harun Tekin, “Kendini bilmez barbar grubunu bütün Bursaspor taraftarından ayrı tuttuğumu belirtmek isterim” dedi.

Fotoğraf: Bursaspor.org.tr

Sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, Bursaspor formasıyla böylesine vahim bir olayı yaşamanın kendisini, ailesini ve takım arkadaşlarını derinden üzdüğünü dile getiren Tekin, şöyle devam etti: “Can güvenliğimizin olmadığı bir ortamda bize küfürlerle, taşla, sopayla ve bıçakla kalleşçe saldırma girişiminde bulunan kendini bilmez barbar grubunu bütün Bursaspor taraftarından ayrı tuttuğumu belirtmek isterim. Bu zorlu süreçte camia olarak birlik ve beraberlik içinde olmamız dileğiyle.”

Bursaspor Başkanı Ali Ay saldırıyı anlattı: İçeri girip küfür edince büyük kavga çıkmış, bıçağı otobüste düşürmüşler

Kaleci Harun Tekin darp edilmişti: Bursaspor kafilesine yönelik bıçaklı saldırıya karışanların kimlikleri belirlendi

SON HABERLER

TSK haberiyle iktidar yanlısı isimleri kızdıran Hürriyet: Suçlamalar iftira, pespayelik

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ve iktidara yakın görüntü vermesiyle ilgili eleştirilere kurum içinden gelen ‘savunma’ları manşetine taşıyan Hürriyet, iktidar yanlısı gazetecileri ‘kızdırmasının’ ardından yaptığı açıklamada, gösterilen tepkilerin ‘linç kampanyası’nda dönüştüğünü belirtti.

Akşam Postası / 25 Şubat 2017

ABD’nin Türkiye tarafından ‘terörist’ muamelesi yapılan YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) ağır silah göndermeyi sürdürme ve yine YPG’nin elindeki Menbiç’i Türkiye’ye karşı koruma sözü verdiği öne sürüldü.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...