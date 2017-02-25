Takım otobüsünde darp edilen Harun Tekin: Can güvenliğimizin olmadığı bir ortamda taş, sopa ve bıçakla saldırdılar 

Kasımpaşa deplasmanından dönen Bursaspor kafilesini taşıyan takım otobüsüne yönelik saldırıda darp edilen kaleci Harun Tekin, “Kendini bilmez barbar grubunu bütün Bursaspor taraftarından ayrı tuttuğumu belirtmek isterim” dedi.

Sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, Bursaspor formasıyla böylesine vahim bir olayı yaşamanın kendisini, ailesini ve takım arkadaşlarını derinden üzdüğünü dile getiren Tekin, şöyle devam etti: “Can güvenliğimizin olmadığı bir ortamda bize küfürlerle, taşla, sopayla ve bıçakla kalleşçe saldırma girişiminde bulunan kendini bilmez barbar grubunu bütün Bursaspor taraftarından ayrı tuttuğumu belirtmek isterim. Bu zorlu süreçte camia olarak birlik ve beraberlik içinde olmamız dileğiyle.”