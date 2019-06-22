Takasbank artık G7 ülkeleri ve avro tahvillerini de teminat kabul edecek

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) merkezi takas yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle G7 ülkeleri tarafından ihraç edilen iç borçlanma senetleri ile avro tahvillerini de işlem teminatı olarak kabul edeceğini duyurdu.

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik‘te işlem teminatı olarak kabul edilecek değerlerin yer aldığı Madde 38’in 1. fıkrasına “i) G7 ülkeleri tarafından ihraç edilen iç borçlanma senetleri ile Euro tahviller” bendi eklendi.

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Değişiklik öncesi işlem teminatı olarak kabul edilecek değerler aşağıdaki gibiydi:

a) Nakit (Türk Lirası/Konvertibl döviz)

b) Vadeli mevduat

c) Devlet İç Borçlanma Senedi

ç) Pay Senedi

d) Teminat Mektubu

e) Yatırım Fonu Katılma Belgesi

f) T.C. Hazinesi tarafından ihraç edilen Euro Tahvil

g) T.C. Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen Kira Sertifikaları

ğ) Borsalarda işlem gören standartta altın.

Ayrıca Merkezi Karşı Taraf (MKT) yönetmeliğinde de bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklik de bugün yayınlanan Resmi Gazete’de yer aldı.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf (MKT) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Madde 19’da yer alan MKT işlemlerine taraf olacak MKT üyelerinin Takasbank’a sunabilecekleri teminat türlerine ‘elektronik ürün senedi’ ve ‘G7 ülkeleri tarafından ihraç edilen iç borçlanma senetleri ile avro tahviller’ eklendi.

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Değişiklik öncesi MKT üyeleri şu teminatları sunabiliyordu:

a) Nakit (Türk Lirası/Konvertibl döviz),

b) Devlet İç Borçlanma Senedi,

c) Pay Senedi,

ç) Teminat Mektubu,

d) Yatırım Fonu Katılma Belgesi,

e) T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Avro Tahvil,

f) T.C. Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikaları,

g) Borsalarda işlem gören standartta altın.