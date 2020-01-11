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Yaramazlara biraz batar!

Tahran’da uçağın düşürülmesi protesto edildi, Süleymani’nin resimleri yırtıldı

İran’ın Ukrayna’ya ait yolcu uçağını 8 Ocak’ta ‘yanlışlıkla’ düşürdüğünü itiraf etmesinden sonra başkent Tahran’da protestolar düzenlendi, hükümet karşıtı sloganlar yükseldi.

Fotoğraf: SkyNews

Reuters’in haberine göre protestocular, ABD’nin 3 Ocak’ta drone ile suikast yaparak öldürdüğü ve cenaze törenine büyük kitlelerin katıldığı İran Devrim Muhafızları komutanı Kasım Süleymani’nin resimlerini de yırttı.

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Tahran’daki gösteriler, İran’ın yarı resmi Fars haber ajansı tarafından da haberleştirildi. Ajansın, İran’daki protesto gösterilerini nadiren haberleştirdiği bildiriliyor.

İran’da 15-16 Kasım’da akaryakıta yüzde 50 zam yapılması sonrası bir çok kentte aynı anda protesto gösterileri yaşanmış, gösteriler, kısa sürede ayaklanmaya dönüşmüştü. Birleşmiş Milletler ve Af Örgütü raporlarına göre gösterilerde yaklaşık bin 500 kişi hayatını kaybetmişti.

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Britanya büyükelçisi gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Öte yandan Reuters, Tahran’da Britanyalı bir diplomatın tutuklandığını bildirdi. Daha sonra söz konusu diplomatın, Britanya’nın Tahran’daki büyükelçisi Rob Macaire olduğu bildirildi. Büyükelçinin, Tahran’daki protesto gösterileri sırasında Emir Kebir Üniversitesi önünde gözaltına alındığı, bir kaç saat sonra da serbest bırakıldığı açıklandı.

Britanya, büyükelçisinin gözaltına alınıp serbest bırakılmasını kınadı. Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab, olayla ilgili açıklamasında, şöyle dedi: “Tahran’daki büyükelçimizin mesnetsiz ve açıklama yapılmaksızın tutuklanması, uluslararası hukuku açıkça çiğnemektir. İran hükümeti, bir dönüm noktasındadır. Parya statüsüne doğru yürüyüşüne, sürüklendiği bütün siyasal ve ekonomik izolasyonlarla birlikte devam edebilir ya da gerilimi azaltma ve diplomatik yollarla çözüm bulma konusunda adım atabilir.”

Muhalif lider Kerrubi, Hamaney’e istifa çağrısında bulundu

İranlı muhalif ‘Yeşil Hareket’in lideri Mehdi Kerrubi ise dini lider Ali Hamaney’e istifa çağrısı yaptı.

Reuters’in Saham News’tan aktardığına göre internetten bir açıklama yayınlayan Kerrubi, Hamaney’i, Ukrayna uçağının düşürülmesi konusundaki gerçekleri halktan saklamakla ve gerçeğin açıklanmasını geciktirmekle suçladı.

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