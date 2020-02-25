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Tahran-İstanbul uçağı ‘corona’ şüphesiyle Esenboğa’ya indirildi

Tahran-İstanbul seferini yapan uçak, corona virüsü şüphesiyle Esenboğa Havalimanı’na indirildi. Ateşi kritik sınırın üstündeki 17 yolcu şüpheli olarak değerlendiriliyor.

Fotoğraf: DHA

Anadolu Ajansı’nın haberine göre 132 yolcusu bulunan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı’na saat 10.29’da indi.

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Yolcuların Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonunda ön muayenesi yapıldı.

Toplam 17 kişi şüpheli olarak değerlendiriliyor. Saat 12.30 itibarıyla Sağlık Bakanlığı ekipleri, ikinci bir kontrol için uçağa giriş yaptı. Tarama sürüyor.

İran’dan ülkeye dönmek isteyen Türk vatandaşlar için özel bir sefer düzenlendiğini vurgulayan Sağlık Bakanı Koca konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “İran’dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır. Bu çerçevede THY’ye ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağının Ankara’ya inişi planlanmıştır. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi’ne nakledilecektir. Yolcuların detaylı sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra numuneleri alınarak Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda tahlilleri tamamlanacaktır. Ülkemizde yeni corona virüsü vakasına rastlanmamıştır. Ülkemizi bu hastalıktan korumak için azami çaba sarf etmekteyiz.”

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