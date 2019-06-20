Tahran ‘ABD İHA’sı vurdum’ dedi, CENTCOM yalanladı: İran’da İHA’mız yok

İran Devrim Muhafızları, İran hava sahası içinde ABD’ye ait bir insansız hava aracını (İHA) vurduğunu açıkladı. ABD’nin tüm küresel operasyonlarından sorumlu Merkezi Kuvvetler (CENTCOM) ise iddayı “Bizim bölgede İHA’mız yok” diyerek yalanladı.

Fotoğraf: ABD Hava Kuvvetleri

NBC’ye konuşan bir CENTCOM yetkilisi, “Bugün İran hava sahasında faliyet gösteren herhangi bir ABD İHA’sı yoktu” dedi. CENTCOM sözcüsü Kaptan Bill Urban, bir ABD İHA’sının vurulup vurulmadığı konusunda yorum yapmazken, Associated Press’e “İran hava sahasında bir İHA’mız yoktu” dediği belirtildi.

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İran’ın devlete ait haber ajansı IRNA, paramiliter Devrim Muhafızları’na dayandırdığı haberinde ülkenin güneyindeki Kouhmobarak bölgesinde vurulan İHA’nın RQ-4 Global Hawk olduğunun tespit edildiğini yazdı.

Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: ”ABD’ye ait İHA’nın vurulması ABD’ye açık bir mesajdır; sınırlarımız İran’ın kırmızı hatlarıdır. Bu sınırları ihlal edenlere gerekli karşılığı vereceğiz. İran hiçbir ülkeyle savaşa girmek niyetinde değil. Fakat herhangi bir tehdide karşı İran’ı sonuna dek savunmaya hazırız.”

Geçen hafta Umman Körfezi’nde iki ülke arasındaki gerginlik petrol tankeri saldırılarıyla tırmandığı sırada ABD, İran’ı tanker saldırıları öncesinde bir İHA’yı vurmakla suçlamış, İran iddiaları yalanlamıştı.

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ABD, tanker saldırıları için de İran’ı suçluyor, Tahran ise bu iddiaları reddediyor.