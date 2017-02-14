‘Tahmin edilemez bir takım çıkarır ama oyuncu kaprisleriyle uğraşamaz’: Tudor Galatasaray’da tutar mı?

Karabükspor’u yakından takip eden spor yazarı Tansu Gürsel, Galatasaray’la anlaştığını açıklayan Hırvat teknik direktör Igor Tudor’un sarı-kırmızılı kulüpte başarılı olup olamayacağı sorusuna yanıt aradı.

‘Tesisin anahtarını vereceğin bir hoca değil’

Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, “Tudor Galatasaray’da tutar mı? Tutar. Başında Ferudun Tankut gibi başkan olursa tutar” diyen Gürsel, şöyle devam etti: “Dursun Özbek yönetimiyle tutar mı? İşte orası biraz muamma. Bir kere Tudor, öyle eline tesisin anahtarını vereceğin bir hoca değil. Tamamen saha içiyle ilgilenen, idari konularda meziyeti olmayan biri. Taktiksel olarak başarılı. Takımı da çok iyi çalıştırır. Tahmin edilemez bir takım ortaya çıkarır. Bunlara itiraz yok. Ama oyuncu kaprisleriyle uğraşamaz.”

‘Galatasaray’ın Tudor’a transferi emanet etme lüksü yok’

Tudor’un Karabük’te çok koşan bir takım yarattığına dikkat çeken Gürsel, Hırvat teknik direktörün aynı antrenman sistemini sarı-kırmızılı takımda sürdüremeyeceğini savundu: “Gelir gelmez Galatasaray’a 120 kilometre koşturmaya kalkarsa iki hafta sonra kas sakatlıkları başlar. O zaman yeni bir plan yapması gerekecek. Biz, kendisini Karabük’te koşmayan bir takımla görmedik. Sezon başında da takım kur diyebileceğin bir teknik adam değil. Karabük’te sadece iki oyuncunun transferinde ısrarcıydı. İlki oynatmadığı için devre arası takımdan ayrılan Rodic, ikincisi de yine devre arası gönderilmesini istediği Lazarevic. Durum ortada. Galatasaray’ın Tudor’a transferi emanet etme lüksü yok. Ayrıca şu an herkesin bayıla bayıla istediği Latovlevici için de yönetimin Tudor’u zar zor ikna ettiğini belirteyim. Kokalovic’ten orta saha yaratma çabasına girmiyorum bile. GS’de de Chedjou’yu dener.”