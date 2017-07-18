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Tahliyeden dört gün sonra: Diyarbakır belediye eş başkanı Anlı’ya yakalama kararı

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Dört gün önce tahliye eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı için yakalama kararı çıkarıldı.

Fotoğraf: DHA

Anlı, diğer eş başkan Gültan Kışanak’la birlikte 25 Ekim’de gözaltına alınmış, ‘PKK lehinde söylem, özerklik çağrısı, resmi aracı PKK’lı cenazelerine tahsis etmek’le suçlanmıştı.

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Anlı, tutuklu bulunduğu davada dört gün önce tahliye edilmişti.

Yakalam kararı

Dihaber’in aktardığına göre Diyarbakır başsavcılığı karara itiraz etti.

Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi duruşma savcısının bir üst mahkeme olan Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği itiraz dilekçesinde Anlı için yakalama kararı çıkarılması istendi.

Mahkeme, ‘üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesinin varlığı ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle‘ talebi kabul etti.

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