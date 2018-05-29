Tahliye talepleri reddedilen Demirtaş’tan AYM’ye başvuru

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuru yapıldı.

Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçesiyle Demirtaş’ın tahliye talebini oy çokluğuyla reddetmişti.

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HDP’li siyasetçinin avukatları, bir üst mahkeme olan Ankara 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurmuştu. Bu mahkeme de itirazı reddetmişti.

AYM’ye başvuru

HDP’li siyasetçi, tahliye için AYM’ye bugün bireysel başvuru yaptı.

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Başvuru haberini, Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman Twitter hesabından duyurdu: “Sayın Demirtaş’ın tahliyesine ilişkin talebimizin ve itirazımızın reddi üzerine bugün Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapıldı. AYM’nin, başvuruyu öncelikle ele alma yetkisi olduğu gibi, bu başvuruyu öncelikli (2-3 gün içinde) ele alması zorunludur.”

Demirtaş, Kasım 2016’da beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. HDP’li siyasetçi, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı seçimi çalışmalarının da hapisten devam ettirmek zorunda.