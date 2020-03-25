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Tahliye operasyonu sürüyor: Yedi ülkeden 2 bin 721 öğrenci Türkiye’de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yedi ülkeden 2 bin 721 öğrencinin Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Türkiye, corona virüs salgını nedeniyle ülke dışında mahsur kalan Türk vatandaşlarını havayoluyla tahliye etmişti. Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 yurtta karantinada bulunduğu açıklanmıştı.

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Oktay, Twitter hesabından şu bilgileri verdi: “Ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır ve KKTC’de geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen öğrencilerimizin tahliye işlemleri tamamlanmış, 2721 öğrencimiz Türkiye’ye getirilmiştir.”

Cumhurbaşkanı yardımcısı, öğrencilerin 14 gün karantinada kalacağını belirtti.

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