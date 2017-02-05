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Yaramazlara biraz batar!

Tahliye olan Türk, tepki çeken fotoğrafı anlattı: Karda kaymamam için koluma girdiler

 

Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı DBP’li Ahmet Türk, cezaevinde kendisine kötü muamele olmadığını belirterek, hastaneye götürülürken karda kayıp düşmemesi için askerin koluna girdiğini söyledi.

Türk’ün Elazığ T Tipi Cezaevi’nde kaldığı sırada hastaneye kontrole götürülürken çekilen fotoğrafı tepki toplamıştı. (Fotoğraf: DHA)

Cumhuriyet’ten Mahmut Oral’a konuşan Türk, bazı sıkıntı ve sorunlarının olduğunu ama şimdi gayet iyi hissettiğini söyledi.

Türk, hastaneye götürülürken askerlerin koluna girdiği fotoğraftan bahsederek, “Elazığ’da ise dürüst olmak gerekirse hastaneye götürülüp getirildiğim sırada nazik davranıyorlardı. Tabii ki bir yere götürürken hastaneye giderken yerde kar var, kayıp düşmemem için koluma giriyorlardı. Ama genel olarak iyi davranıyorlardı” diye konuştu.

Cezaevinde HDP ve Cumhuriyet gazetesi tutuklularına bazı kısıtlamaların olduğunu belirten Türk, “Onlar tek başlarına kalıyorlardı. Ben yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle yanımda bir kişi ile birlikte kalıyordum ama onlar tek başlarına kalıyorlardı” dedi.

Parlamenter sistemden yana olduğunu ifade eden Türk, referandumda insanların özgür iradesiyle sandığa gitmelerini isterken, ‘oyunun renginin belli’ olduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

74 yaşındaki Türk, 21 Kasım’da evinde polislerce gözaltına alınmış, 24 Kasım’da da ‘örgüt üyeliği’nden tutuklanarak İstanbul’daki Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

Kalp pili taşıyan Türk’ün aylık rutin kontrollerinin dahi yapılmadığını belirten avukatı Erdal Kuzu şunları söylemişti: “Sağ gözünde katarakt oluşmuş. Doktor kataraktın ilerlediğini ve mutlaka ameliyat olması gerektiğini söylemiş. Olsa bile sonrasında hijyen koşulları gerekiyor. Ne yazık ki cezaevinde bu mümkün değil.”

Türk’ü iki kez ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, cezaevi çıkışında “Ahmet Türk’ün sağlığı giderek daha kötüleşiyor. Acil ve adil bir karar alınmasını bekliyoruz” demişti.

Türk’ün Silivri’den Elazığ T Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği açıklanmıştı.

Son olarak Türk’ün avukatı, müvekkilinin tahliye edilmesini sağlayacak sağlık raporunun ‘ortada olmadığını’ söylemişti.

Elazığ’da tutuklu bulunan Türk’ün hastaneye askerlerin kollarında götürüldüğü fotoğraf gündem yaratmış, sağlık sorunları yaşadığı bilinen Türk’e yapılan muamele hayli konuşulmuştu.

Valilik, hiçbir aşamada Türk’e kelepçe takılmadığını açıklamıştı.

Türk, 3 Şubat’ta tahliye edilmişti.

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