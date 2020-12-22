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Yaramazlara biraz batar!

Tahliye kaydırağını kullanarak uçaktan inen iki yolcu tutuklandı

ABD’de, New York’tan Atlanta’ya uçmak için kalkışa hazırlanan uçaktaki iki yolcu, kabin kapısını açıp tahliye kaydırağını kullanarak indi. İki yolcu tutuklandı; uçak teknik bakıma alındı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Dün sabah, Delta Havayolları’na ait uçağa binen Antonio Murdock (31) ve 23 yaşındaki Brianna Greco rehber köpekleriyle tahliye kaydırağını kullanarak uçağı terk etti. İkili, kabin kapısını açar açmaz tahliye kaydırağı devreye girdi.

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Murdock, havalimanındaki polislere travma sonrası stres bozukluğu nedeniyle birden kendisini kötü hissettiğini ve acilen uçaktan inme ihtiyacı duyduğunu söyledi.

462 sefer sayılı uçaktaki yolcular ve kabin ekibi ise yolcunun defalarca yer değiştirdiğini, kalkmak üzereyken oturmakta güçlük çektiğini belirterek, “Oturursam çıldıracağım” dediğini ve sonrasında da herkesin şaşkın bakışları içinde uçaktan indiklerini anlattı.

Floridalı ikiliye uygunsuz davranış, başkalarının hayatını tehlikeye atmanın da aralarında olduğu suçlardan dava açılacağı açıklandı.

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Kimsenin yaralanmadığı olay sonrasında uçak körüğe döndü. Yolcular başka uçuşlara yönlendirildi ve teknisyenler tarafından uçakta gerekli kontroller yapıldıktan sonra akşam saatlerinde yeninden uçmaya hazır hale getirildi.

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