Tahliye kaydırağını kullanarak uçaktan inen iki yolcu tutuklandı

Ağrı’da, kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan dört yaşındaki Leyla Aydemir’i ‘kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet’, ‘çocuğa karşı cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan da dört yıl hapis cezası verilen amcası Yusuf Aydemir’le ilgili karar, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi tarafından bozularak, beraati talep edildi. 1’inci Ceza Dairesi istinaf kararında Yusuf Aydemir’in tahliyesine karar verdi.