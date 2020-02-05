Tahliye kararı kaldırıldı: Eminönü’ndeki tekneler balık-ekmek satabilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Eminönü semtinde balık ekmek satan üç teknenin tahliye edilmesi talebine yapılan itirazı değerlendiren mahkeme, işletmeleri haklı bularak, tahliye kararını kaldırdı. İBB’nin karara itiraz hakkı bulunuyor.

Fotoğraf: DHA

Fatih ilçesindeki semtte meydanda balık-ekmek satılan üç teknenin sözleşmeleri yenilenmemişti. Teknelerin 1 Kasım 2019 itibariyle kaldırılmasına karar veren İBB bu yönde bir ihtarname göndermişti. Üç teknenin sahibi ise ihtarnameyi mahkemeye taşıyıp durdurma kararı istemişti.

Reklam

Hürriyet’in haberine göre davanın görüldüğü İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi dün ikincisi yapılan duruşmada kararını verdi.

Davacı tekne sahipleri adına yapılan savunmada, bir yıllık kira bedelini ödemeye hazır oldukları kaydedilerek, tahliyenin durdurulması istendi. İBB avukatı ise davanın reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme tekne sahiplerinin davasını kabul ederek, İBB ile aralarındaki ‘kiracılık’ ilişkisinin sürdüğüne hükmetti. İBB tarafı, bu karara iki hafta içinde istinaf mahkemesi nezdinde itiraz edebilecek.

Reklam

Taraflar arasındaki kira sözleşmesi Temmuz 2007’de imzalanmıştı.

Bu tekneler ağırlıklı olarak Norveç’ten donmuş olarak ithal edilen uskumru balığını satıyor.