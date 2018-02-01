Tahliye kararı jet gibi bozuldu: Af örgütü başkanı cezaevi çıkışında gözaltına alındı

Hakkında tahliye kararı verilen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, hakkındaki yeni yakalama kararı uyarınca cezaevinden çıkarken gözaltına alındı.
Taner Kılıç, telefonunda Fethullah Gülen cemaatinin şifreli haberleşme programı ByLock bulunduğu iddiasıyla 9 Haziran 2017’de tutuklanmıştı. Çeşitli sivil toplum örgütü temsilcilerinin yargılandığı Büyükada davasına dahil edilen Taner Kılıç’ı dün öğleden sonra İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Caner Babaloğlu, Kılıç’ın tahliye kararına “Sanığın dışarıda da örgütsel bağlarını devam ettirme ihtimali var” gerekçesiyle İstanbul 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz etti.
Toplanan mahkeme heyeti de Kılıç’ın tutukluluk hâlinin devamına karar verdi. Bunun üzerine Taner Kılıç, İzmir Aliağa Cezaevi’nden çıkarken gözaltına alındı.