Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tahliye edilmişti: Ayşe öğretmen altı ay sonra yeniden cezaevine girecek

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

“Çocuklar ölmesin” dediği için hapse atıldıktan sonra 4 Mayıs günü tahliye edilen öğretmen Ayşe Çelik’in infazına altı ay ara verildiği ve altı ay sonra yeniden cezaevine gireceği ortaya çıktı.

Çelik ve kızı Deran

Bir yıl üç ay hapis cezasına çarptırılan Çelik, 20 Nisan’da cezaevine girmiş, cezasını denetimli serbestlik tedbiriyle infaz etmesine karar verilmesi üzerine 4 Mayıs’ta tahliye edilmişti.

Reklam

Çelik’in avukatına, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından verilen infaza ara verme kararında, hükümlünün, 4 Mayıs 2018 tarihli dilekçe ile Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yaptığı ve cezasının infazına ara verilmesini talep ettiği belirtildi.

Kararda, “Hükümlünün bu talebiyle ilgili yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda, talebin 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un 17’nci maddesince değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmış olmakta, infazı gereken kararda yazılı cezanın yukarıda belirtilen tarihler arasında infazına ara verilmesine kararla birlikte süresinde cezanın çektirilmesi için başvurmadığında hakkında yakalama emri çıkarılacağının bildirilmesine karar verildi” denildi.

Reklam

Karara göre, Çelik hakkındaki infaza ara verilmesi tarihinin 31 Ekim tarihinde biteceği ve bu tarihte cezaevine girerek cezasını çekeceği belirtildi.

Ne olmuştu?

Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’daki sözleri nedeniyle, ‘Ayşe öğretmen’ diye bilinen Çelik hakkında ‘terör örgütü propagandası yapma’ iddiasıyla dava açılmıştı. Çelik’e verilen bir yıl üç ay hapis cezası 2 Ekim 2017’de onanmıştı.

Çelik, bebeğine hayatının ilk altı ayında evinde anne sütü verebilmek için infaz erteleme istemişti. Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, infazının ertelenmesi savcılığa başvuru yapmıştı. Başvuru üzerine Çelik’in cezasının infazı ertelenmişti.

Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) Çelik’in hapse girmemesi için hak ihlali ve infaz durdurma başvurusu yapmıştı. AYM, Çelik için herhangi bir karar vermemişti.

Savcılığın 10 günlük infaz erteleme talebini de reddetmesinin ardından Çelik, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti.

‘Çocuklar ölmesin’ dediği için hapse atılan ‘Ayşe öğretmen’ tahliye edildi

Deran’ın anneannesi: Annesinin yokluğunu hissediyor, sürekli ağlıyor

‘Ayşe öğretmen’in bebeği büyükannesine verildi: Her gün emzirmeye getiriliyor

Dünya ‘Ayşe öğretmen’ için imza topluyor: IFEX’in kampanyasına binlerce katılım

Buldan’dan bebeğiyle hapse giren Ayşe öğretmene: Umudunu asla kaybetme

HDP, bebeğiyle hapse giren ‘Ayşe öğretmen’i andı: Bayram mümkün mü?

Fatih Portakal’dan ‘Beyaz’a ‘Ayşe öğretmen’ tepkisi: Vicdanı rahat mı?

‘Ayşe öğretmen’in avukatı: AYM’nin davayı görüşeceğini öğrendik, infaz durdurulabilir

AYM, bebeğiyle hapse girecek ‘Ayşe öğretmen’in başvurusunu gündemine aldı

Sayılı gün kaldı: ‘Çocuklar ölmesin’ diyen öğretmen altı aylık kızıyla hapse giriyor

Başvuru sonrası: ‘Çocuklar ölmesin’ diyen Ayşe öğretmenin cezasının infazı ertelendi

10 gün içinde hapse girecek Ayşe öğretmen: Deran’ı götüremem, nasıl ayrılacağız?

‘Çocuklar ölmesin’ diyen Ayşe öğretmen 10 gün içinde iki aylık kızıyla hapse girecek

Anne olan ‘Ayşe öğretmen’: Evlat kaybetmenin acısı çok büyük olmalı

‘Çocuklar ölmesin’ dediği için hapse girecek Ayşe öğretmen anne oldu

‘Ayşe öğretmen’ sözlerinin arkasında: İnsanlıktan utanıyorum

Hapis cezası onanan ‘Ayşe öğretmen’in avukatı: Gençliğe susun mesajı veriliyor

‘Çocuklar ölmesin’ diyen öğretmen hapse giriyor: ‘Cezaevinde doğurabilir’

Beyaz Show’da ‘Çocuklar ölmesin’ diyen ‘Ayşe öğretmen’e bir yıl üç ay hapis cezası

Beyaz Show’da ‘Çocuklar ölmesin’ diyen ‘Ayşe öğretmen’e 7,5 yıla kadar hapis istemi

Beyaz’dan ‘Ayşe Öğretmen’ savunması: Söylediklerini duymadım, aklımdan şehitler geçti

Beyaz, ‘Çocuklar ölüyor’ diyen öğretmen için özür diledi: Devletimizin yanındayız

Beyaz, ‘Ayşe öğretmen’ ve programın sorumlusuna terör soruşturması açıldı

‘Çocuklar ölmesin’ diyen öğretmene ‘terör örgütü propagandası’ soruşturması

Bakanlıktan açıklama geldi: Beyaz Show’a bağlanan kişi öğretmen değil

Kanal D, Beyaz Show’da yaşananlar için ‘provokasyon’ dedi: Devletin yanındayız

Beyaz Show’da ‘Çocuklar ölüyor’ diyen öğretmene ulaşılamıyor

Sabah ‘PKK propagandası’ diye RTÜK’ü ‘Beyaz Show’ için göreve çağırdı

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...