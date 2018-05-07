Tahliye edilmişti: Ayşe öğretmen altı ay sonra yeniden cezaevine girecek

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“Çocuklar ölmesin” dediği için hapse atıldıktan sonra 4 Mayıs günü tahliye edilen öğretmen Ayşe Çelik’in infazına altı ay ara verildiği ve altı ay sonra yeniden cezaevine gireceği ortaya çıktı.

Bir yıl üç ay hapis cezasına çarptırılan Çelik, 20 Nisan’da cezaevine girmiş, cezasını denetimli serbestlik tedbiriyle infaz etmesine karar verilmesi üzerine 4 Mayıs’ta tahliye edilmişti.

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Çelik’in avukatına, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından verilen infaza ara verme kararında, hükümlünün, 4 Mayıs 2018 tarihli dilekçe ile Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yaptığı ve cezasının infazına ara verilmesini talep ettiği belirtildi.

Kararda, “Hükümlünün bu talebiyle ilgili yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda, talebin 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un 17’nci maddesince değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmış olmakta, infazı gereken kararda yazılı cezanın yukarıda belirtilen tarihler arasında infazına ara verilmesine kararla birlikte süresinde cezanın çektirilmesi için başvurmadığında hakkında yakalama emri çıkarılacağının bildirilmesine karar verildi” denildi.

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Karara göre, Çelik hakkındaki infaza ara verilmesi tarihinin 31 Ekim tarihinde biteceği ve bu tarihte cezaevine girerek cezasını çekeceği belirtildi.

Ne olmuştu?

Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’daki sözleri nedeniyle, ‘Ayşe öğretmen’ diye bilinen Çelik hakkında ‘terör örgütü propagandası yapma’ iddiasıyla dava açılmıştı. Çelik’e verilen bir yıl üç ay hapis cezası 2 Ekim 2017’de onanmıştı.

Çelik, bebeğine hayatının ilk altı ayında evinde anne sütü verebilmek için infaz erteleme istemişti. Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, infazının ertelenmesi savcılığa başvuru yapmıştı. Başvuru üzerine Çelik’in cezasının infazı ertelenmişti.

Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) Çelik’in hapse girmemesi için hak ihlali ve infaz durdurma başvurusu yapmıştı. AYM, Çelik için herhangi bir karar vermemişti.

Savcılığın 10 günlük infaz erteleme talebini de reddetmesinin ardından Çelik, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti.