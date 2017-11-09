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Tahliye edilen Sözcü muhabiri: Şerefimle girdim, şerefimle çıktım

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Tahliye edilen Sözcü muhabiri Gökmen Ulu, tutuklu kaldığı 174 günü basın özgürlüğünün bedeli olarak saydığını söyledi.

Ulu ve oğlu Ege Efe’nin kavuşma anı… (Fotoğralar: DHA)

Sözcü’ye yönelik açılan ‘FETÖ’ davasında ‘silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etmek’ten 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Ulu dün tahliye edilmişti.

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Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden dün akşam çıkan Ulu, gazetecilerin gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklanmasının ülkede adalet ve demokrasinin can çekiştiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Türkiye’nin yara aldığını, kendi tahliyesinin ‘umut damgası’ olduğunu aktaran Ulu, şöyle devam etti: “Sözcü davası Türkiye’nin vicdanını yaralamıştır. Bu tahliyeden sonra şimdi sıra bu yaranın kapanmasında… Umutluyum. Her zaman umutluyum. İyimser insanım. İstiyorum ki Ege Efe, Özgür, Tual ve bütün çocukların mutlu bir geleceği olsun. Türkiye’nin bütün renkleri el ele tutuşsun. Çıkacağız bu karanlıktan aydınlığa… Halkımız adalet, cumhuriyet eksenin onurlarını birleştirdi. Biz halkız. Bu 174 günü basın ve hürriyet mücadelemizin bir bedeli olarak niteliyorum. Mahpus yata yata bitti başın öne eğilmedi. Şerefimle girdim şerefimle çıkıyorum.”

‘Mücadelenin bedeli’

Sözcü muhabiri sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir gazeteci olarak doğruları dosdoğru söylemeye devam edeceğim… Bir yurttaş olarak Atatürk’ün açtığı yolda yürümeye devam edeceğiz. Ben bu 174 günü basın ve ifade hürriyeti, adalet ve demokrasi mücadelemizin bir bedeli olarak niteliyorum. Elbette daha Türkiye’nin kat etmesi gereken çok mesafe var. Bunu bir umut damlası olarak görüyorum. Özellikle bizim davamız, Sözcü davası Türkiye’nin vicdanını yaraladı. Bu vicdanı yaralayan hasarları gidermek gerekir. Dosyayla birlikte bu yaraları kapatmak gerekir. Bunu bekliyor ve umuyoruz.”

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