Tahliye edilen Seki’nin ilk konseri 15 Temmuz’da: Yorgunum, daha canımı acıtmayın

‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklanıp iki buçuk yılın ardından tahliye edilen şarkıcı Deniz Seki, “Şarkı söylemeyi çok özledim” diyerek ilk konserini 15 Temmuz’da vereceğini söyledi.

Seki, 2014’ten bu yana kaldığı Bakırköy Kadın Cezaevi’nden 5 Haziran’da tahliye edilmişti.

Şişli’deki bir otelde basın toplantısı düzenleyen Seki, ‘işlemediği suçtan dolayı hak etmediği bir cezaya çarptırıldığını’ savundu.

Tutuklu kaldığı üç yıl iki aylık sürenin ‘çok ilginç bir hayat deneyimi olduğunu’ belirten Seki, ‘hayatta şükredilmesi gereken çok şey olduğuyla ve kendi gücüyle yüzleştiğini’ söyledi.

‘Mutluluğa söz vermek zorundayım’

“Ben gerçekten güçlü bir kadınmışım” diye şarkıcı, şunları kaydetti: “Orasıyla burası çok farklı. Orada küçücük şeye mutlu olup, kocaman dertlere dağ gibi dururken, burada kocaman şeylere sahip olup, küçücük şeyleri dert ediyoruz kendimize. Bu hayat adına çok önemli bir ayrıntı bence. Bu benim için çok önemli bir hayat deneyimiydi. Mutluluğa söz verdim çünkü benim milletim beni vicdanında akladı. O kadar güzel kucakladılar ki ben onlara mutluluk borçluyum, mutluluğa söz vermek zorundayım.”

Seki’nin ricası

Seki, ağlayarak bir ‘rica’da da bulundu: “Sizden bir tek şey rica ediyorum, bana ‘Kilo almış’ diyebilirsiniz, ‘Yorgun gözüküyor’ diyebilirsiniz, sizin için süslendim bugün ama ne olursunuz canımı yakmayın olur mu? Çünkü yorgunum. Daha canımı acıtmayın. Biraz daha yumuşak dille bahsederseniz benden… Daha nice güzel günlerde beraber görüşeceğiz, size şarkılar söyleyeceğiz, şarkı söylemeyi çok özledim.”

Şarkıcı, yeni şarkısı ‘Şükür kavuşturana’yı Ramazan bayramında yayınlayacaklarını belirterek, ilk konserini 15 Temmuz’da KKTC’de vereceğini, 5 Ağustos’ta ise Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda sahneye çıkacağını duyurdu.

Seki, toplantının sonunda yeni şarkısı ‘Ben çiçeğim sen balsın’ı söyledi.