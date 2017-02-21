Tahliye edilen HDP’li Baluken, Ankara’da gözaltına alındı

Darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a suikast düzenleyecekleri iddiasıyla yargılanan askerlerden binbaşı Taner Berber, kamuoyunda darbenin ‘FETÖ’ tarafından yapıldığı yönünde bir mutabakat olduğunu, ancak kendisinin ‘Atatürk ilkelerine bağlı milliyetçi bir subay’ olduğunu söyledi.