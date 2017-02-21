Tahliye edilen HDP’li Baluken, Ankara’da gözaltına alındı

Kısa süre önce tahliye edilen HDP Grup Başkan Vekili ve Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken Ankara’da gözaltına alındı.
Baluken’e ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma’, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’, ‘kanuna aykırı toplantı’ ve ‘yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’ suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
HDP’li vekil, Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan ilk duruşmada tahliye edilmişti.
AA’nın haberine göre tahliyesine itiraz edilen Baluken, Ankara’da gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Haberden Baluken’in Ankara başsavcılığı tarafından ifadesinin alınacağı belirtildi.