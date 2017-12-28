Tahliye: Beyoğlu’ndaki ‘saldırı iddiası’nda bar sahibine altı yıl hapis istendi

RIFAT DOĞAN

[email protected]

Reklam

İstanbul’da bir kadın ve erkek arkadaşına saldırdığı öne sürülen bar sahibine iki suçlamayla altı yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Beyoğlu ilçesindeki U2 Irish İstanbul Pub isimli barın sahibi Hikmet Dikmen, Didem Okay ve Tunç Başıbek’e sopayla saldırdığı gerekçesiyle 8 Aralık’ta tutuklanmıştı.

Olayda Okay’ın darp edildiği, Başıbek’in de burnunun kırıldığı belirtilirken, Dikmen bunun saldırı değil kavga olduğunu savunmuştu.

Altı yıl istendi

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Orhan Gül tarafında hazırlanan iddianamede, Dikmen hakkında ‘kasten yaralama’ ve ‘yaralama’ suçlarından altı yıla kadar hapis talep edildi.

İddianamede delil olarak müşteki ifadeleri, şüpheli ifadesi, adli tıp raporu, polis tutanakları, şüpheliye ait adli sicil kaydı ve tekmil dosya kapsamı gösterildi.

İddianamede, olayın Dikmen’in “Sizi burada görmek istemiyorum gidin” dedikten sonra elindeki sopayla ikiliye saldırmasıyla başladığı kaydedildi.

Tahliye edildi

Darp edilen Başıbek’e ait adli tıp kurumu raporuna göre gerçekleşen yaralamanın basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücudunda kemik kırığının hayat fonksiyonuna etkisi orta derece nitelikte olduğu ifade edildi.

Okay için basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığı ve tekmil dosya kapsamında Dikmen’in atılı suçları işlediğinin anlaşıldığı belirtildi.

İstanbul 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. İlk duruşma 4 Nisan 2018’de görülecek.

Tutuklu Dikmen’in de iki gün önce tahliye edildiği öğrenildi.