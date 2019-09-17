Tahliye edildi: 16 yaşındaki genci öldüren polise üçüncü yargılamada yedi buçuk yıl

İstanbul’da 16 yaşındaki bir genci öldüren polise üçüncü yargılamada yedi buçuk yıl hapis cezası verildi. Polis hükümle birlikte tahliye edildi.

Ömer Barış Topkara

Polis H.D.S., Yargıtay’ın ikinci yargılamada verilen 15 yıllık hapis cezasını fazla bulup bozmasının ardından bir kez daha İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’nde (istinaf) hakim karşısına çıktı. Duruşmaya öldürülen gencin babası Seyfettin Topkara müşteki olarak katıldı.

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‘Eylem kasten başladı’

Topkara ailesinin avukatı Fatih Köse, bozma kararının usul ve yasaya uygun olmadığını öne sürdü. Köse şu savunmayı yaptı: “Dairenizin bu karara karşı direnmesini istiyoruz. Sanığın eylemi kasten öldürme niteliğindedir. Eylem kasten başlamıştır. Dolayısı ile taksirle sonuçlanması mümkün değildir. Daireniz bilinçli taksir olduğunu düşünüyorsa eylemin kasten başladığı ve daha ağır netice meydana geldiğine göre TCK 87/4 maddesinin dikkate alınması ve nitelikli yaralama neticesi öldürme suçundan cezalandırılmasını isterim.”

‘Kazayla oldu’

Polisin avukatı ise şunları söyledi: “Sanık olay tarihinde beş aylık polis memurudur. Olay kaza sonucu olmuştur. Olayda bilinçli taksir de yoktur. Müvekkilim iki yıl yedi aydır tutukludur. Müvekkilime adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini isterim.”

Polis H.D.S. de “Olaydan dolayı üzgünüm. Suçsuzum, mağdurum. Beraatimi isterim” dedi.

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Serbest kaldı

Topkara’nın vurulduğu an.

Mahkeme, sanığa yüklenen ‘nitelikli öldürme’ suçunun ‘taksirle öldürme’ suçunu oluşturduğunu belirterek önce altı yıl hapis cezası verdi. Eylemin ‘bilinçli taksir’ olduğunu belirten mahkeme, cezayı dokuz yıla yükseltti. Ancak polisin duruşmadaki davranışları iyi hal olarak değerlendirilerek ceza indirimle yedi buçuk yıla düşürüldü. Mahkeme sanığın tutuklulukta kaldığı günler, sabit ikametgah sahibi oluşu ve verilen cezanın süresini de dikkate alarak tahliyeye karar verdi.

Ne olmuştu?

İki yıl önce şubat ayında Ayazağa Spor Kulübü’nün kalecisi 16 yaşındaki lise 2’nci sınıf öğrencisi Ömer Barış Topkara’yı Esenyurt’taki AVM’de arkadaşıyla birlikte hırsızlık şüphesiyle gözaltına alan polisler, iki genci birbirine kelepçeleyip hastaneye götürmüştü.

Hastane çıkışı kaçmaya çalışan gençler polisin havaya ateş açması sonucu durunca, yanlarına giden polis memuru 21 yaşındaki H.D.S. elindeki tabancayla Topkara’nın kafasına sertçe vurmuştu. Bu sırada polisin elinin tetikte olduğu tabanca ateş almış, başından vurulan Topkara hayatını kaybetmişti. Müebbet istemiyle yargılanan polis tutuklanmıştı.

Polise ilk yargılamada 11 yıl sekiz ay hapis cezası verilmişti. İstinaf mahkemesindeki ikinci yargılamada ceza indirim de uygulanarak 15 yıla çıkarılmıştı. Ancak Yargıtay bu cezayı fazla bularak kararı bozmuştu. Üçüncü yargılama da bugün tamamlanmış oldu.