Tahkim’den ‘indirim’, PFDK’dan ‘zam’: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a 90 gün hak mahrumiyeti cezası 

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a 90 gün hak mahrumiyeti ve 60 bin lira para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada, Yıldırım’ın sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı cezalandırılmasına oy çokluğuyla karar verildiği belirtildi.

Önceden verilen cezada indirime gidilmişti

Adanaspor maçının ardından yaptığı açıklamalar ve maçın hakemi Serkan Çınar’ı tehdit ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe Başkanı’na daha önceden verilen altı ay 15 günlük hak mahrumiyeti cezasında indirime gidilmişti.

Tahkim Kurulu, Yıldırım’ın ‘sportmenliğe aykırı açıklama’dan çarptırıldığı 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin lira para cezasının kaldırılmasına oy birliğiyle karar vermişti.