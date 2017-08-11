Tahkim’den Beşiktaş’a ret: Cezalar onandı, ilk maç seyircisiz 

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Tahkim Kurulu, Süper Kupa finalinde çıkan olaylar nedeniyle Beşiktaş’a verilen bir maç seyircisiz oynama ve 100 bin lira para cezasını oy çokluğuyla onadı.

Kurul ayrıca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezasına çarptırılan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın itirazını da oy çokluğuyla reddetti.

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Buna göre siyah-beyazlıların Antalyaspor’u 13 Ağustos Pazar günü Vodafone Park’ta ağırlayacağı ilk hafta maçı seyircisiz oynanacak.

Ne olmuştu?

Beşiktaş ile Konyaspor arasında Samsun 19 Mayıs Stadı’da oynanan karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren sahaya yanıcı ve patlayıcı maddeler atılmış, Beşiktaş’ın beraberlik golünün ardından Konyaspor tribününden kelebek tabir edilen bıçak fırlatılmış, sahaya giren bir taraftar güvenlik güçlerince dışarı çıkarılmıştı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya inen Konyaspor taraftarlarından birkaçının Beşiktaşlı futbolculara saldırmaya kalkışması gerilimi iyice yükseltmişti.

Kupa finalinde yaşananlar, İçişleri ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı harekete geçirmiş, çifte soruşturma başlatılmıştı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Konyaspor’a beş, Beşiktaş’a ise bir maç seyircisiz oynama cezası vermiş, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın da 45 gün hak mahrumiyetiyle cezalandırılmasına hükmetmişti.