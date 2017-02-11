Tahkim ‘Hakaret değil sportmenliğe aykırı hareket’ dedi: Robin van Persie’nin cezası iki maça indirildi

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe’nin Hollandalı golcüsü Robin van Persie’ye verilen üç maç men cezasını ikiye indirdi.

DHA’nın haberine göre kurul bugün yaptığı olağanüstü toplantıda, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) üç maç men ve 19 bin 500 lira para cezası öngören kararını, iki maç men ve 13 bin lira para cezası olarak değiştirdi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, Hollandalı oyuncunun Beşiktaş tribünlerine dil çıkarmasının PFDK’nın kabulünün aksine ‘rakip takım taraftarlarına yönelik hakaret’ değil ‘sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde’ olduğu savunuldu.