Tahkim ‘düzeltmeye gitti’: Derbide ‘FETÖ’ tezahüratına ‘ceza indirimi’

Tahkim Kurulu, taraftarlarının Galatasaray camiasını ‘FETÖ’ ile ilişkilendiren tezahüratları nedeniyle Beşiktaş’a verilen cezada indirime gitti.

Siyah-beyazlı kulübün itirazını değerlendiren kurul, 260 bin lira para cezasının 150 bin lira olarak düzeltilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Ne olmuştu?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TT Arena’da oynanan derbi sonrası disipline sevk edilen Beşiktaş’ı ‘çirkin ve kötü tezahürat’tan 260 bin lira para cezasına çarptırmıştı.

Kararda, ‘bir takımın mensuplarını veya taraftarlarını suç failleri veya suç örgütleriyle özdeşleştirecek’ tezahüratların tribünde toplu olarak yapıldığı vurgulanmıştı.