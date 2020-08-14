Tahir Kum: Digitürk haftada 10 maça itiraz etti; lira üzerinden ödeme istedi

Süper Lig’deki takım sayısının 21’e çıkarılmasının ek külfet getireceğini belirten Digitürk, “Size daha önce teklif ettiğimiz yıllık 1.7 milyar TL’yi artık veremeyiz” dedi. Bunun üzerine kulüpler ‘her hafta 9 maçı Digitürk, 1 maçı TRT yayınlasın’ formülünü önerdi.

Digitürk’ün toplantıda ortaya koyduğu talepler ve projeler kısaca şöyle:

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1- Bundan sonra bütün ödemelerimizi ABD Doları yerine TL üzerinden yapmak istiyoruz.

2- Süper Lig’in 21 takıma çıkarılması, bize fayda değil zarar verir. Her hafta yayınlanacak maç sayısının 9’dan 10’a çıkması ve ligin uzaması ekstra maliyet getireceği için, daha önce sunduğumuz yıllık 1.7 milyar TL’lik tekliften vazgeçtik.

3- Eğer istediğimiz şartlarda anlaşma yapabilirsek, yayın sözleşmesini 3 yıl uzatmak istiyoruz.

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4- Yayın ücretinin bu sezondan kalan 187.5 milyon TL’lik bölümünü hafta sonuna dek ödeyeceğiz.

Tahir Kum’un yazısı