Tahir Elçi soruşturmasında üç polis ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi

Eski Diyarbakır Baro başkanı Tahir Elçi’nin vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada üç polisin ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadesi alındı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Elçi, 28 kasım 2015’te Diyarbakır’daki Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaparken polisin PKK’lıları kovaladığı sırada ateşlenen bir kurşunla can vermişti. Londra Üniversitesi Goldsmiths Koleji bünyesinde çalışan Forensic Architecture (Adli Mimarlık) isimli kuruluşun hazırladığı ayrıntılı teknik raporda Elçi’nin olay yerindeki üç polis memurundan birinin ateşiyle öldürülmüş olabileceği belirtilmişti. Soruşturmada, Elçi’nin hangi silahtan çıkan kurşunla vurulduğu henüz tespit edilemedi.

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DHA’da yer alan habere göre Diyarbakır başsavcılığı, 9-10 Ocak’ta üç polisin ifadesini aldı. Polislerden ikisi Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden, biri de savcılıkta ifade verdi.

‘Atış menzilimde kimse yoktu’

Yaralanan polis S.T., olay anında atış menzilinde kimsenin olmadığını, silah seslerini duyduktan bir dakika sonra önünden bir kişinin geçtiğini anlattı.

S.T. şunları söyledi: “Bu şahsa ateş etmeye başladım. Hemen arkasından bir şahıs daha geçti. Ben bu şahsa da ateş etmeye başladım. Hatırladığım kadarıyla 5-6 el ateş ettim. Şahıs beni geçtikten sonra arkası dönük vaziyette bana bir el ateş etti. Sol karın boşluğumdan yaralandım. Yaralandıktan sonra herhangi bir şekilde ateş etmedim. Ben olay esnasında Tahir Elçi’yi görmedim. Bulunduğum konum itibariyle Dört Ayaklı Minare’yi bile göremiyordum. Olay anında ateş ederken atış menzilimde kimse yoktu. Bu nedenle suçlamaları kabul etmiyorum. Tahir Elçi’yi ben öldürmedim. Olay anında teröristleri etkisiz hale getirmek için ateş ettim.”

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‘Teröristler suikast için oraya gelmişti’

Bir diğer polis F.T., Elçi’ye ateş etmediğini, vurulma anını görmediğini, Elçi’nin kendi atış menzilinde olmadığını dile getirdi.

F.T. şunları anlattı: “Tahir Elçi’nin vurulma anını görmedim. Tahir Elçi’ye ben ateş etmedim. Tahir Elçi benim atış menzilimde değildi. Kimin vurduğunu bilmiyorum, suçlamaları kabul etmiyorum. Sur içinden bizim bulunduğumuz gruba doğru silah sesleri gelmekteydi. Sonradan yaptığımız tespitlerde buralarda hendekler olduğunu gördük. Ben bu olayın teröristler tarafından planlandığını düşünüyorum. Olay yerinde kimlik tespiti yapılan teröristlerin siyasi ve askeri eğitim aldıklarını biliyorduk. Tahminim suikast için oraya gelmişlerdi.”

Polis M.S. de ifadesinde şunları söyledi: “Ben vurulma anını görmedim. Ben ve diğer emniyet mensubu arkadaşlar, elinde silah tutan şahsa doğru ateş ettik. Öndeki şahsa ben ateş etmedim. Diğer emniyet mensubu arkadaşların öndeki şahsa ateş edip etmediklerini görmedim. Zira öndeki şahsın elinde silah görmedim. Tahir Elçi’yi vuran kişi ya da kişileri bilmiyorum. Ben olay anında silahlı şahsı durdurmak için ateş ettim. Tahir Elçi’yi ben vurmadım, suçlamaları kabul etmiyorum.”