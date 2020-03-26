Tahir Elçi soruşturmasında beş yıl sonra iddianame: ‘Kimin vurduğu tespit edilemez’

Eski Diyarbakır Baro başkanı Tahir Elçi’nin vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma beş yıl sonra tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Fotoğraf: DHA

Elçi, 28 kasım 2015’te Diyarbakır’daki Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaparken polisin PKK’lıları kovaladığı sırada ateşlenen bir kurşunla can vermişti. Olayda polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur da hayatını kaybetmişti.

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Diyarbakır başsavcılığının beş yıl süren soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Elçi’nin vurulduğu ateş hattında, PKK’lı Uğur Yakışır ile Yakışır’ın silahla yaraladığı polisler S.T., F.T. ve M.S.’nin bulunduğu belirtildi.

‘Kimin vurduğu tespit edilemez’

Polislerden hangisinin Elçi’nin ölümünden sorumlu olduğunun tespitinin mümkün olmadığı belirtilen iddianamede, ‘polislerin kuvvetli suç şüphesi altında olduğu’ kaydedildi. İddianamede ayrıca iki PKK’lının silahından çıkan mermilerden birinin de Elçi’ye isabet etmiş olabileceği belirtildi.

İddianamede sanık polislere ‘bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek’ten iki yıldan altı yıla kadar hapis istendi.

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PKK’lı Yakışır’a da polislere yönelik ‘cinayet’ ile ‘ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak’tan üç kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Yakışır’a Elçi’yi ‘olası kastla öldürmek’ten 20 yıl, polis memuru S.T.’yi ‘öldürmeye teşebbüs’ten 20 yıl, ‘izinsiz silah bulundurmak’tan beş yıl olmak üzere toplam 45 yıl da hapis istendi.