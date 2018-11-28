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Yaramazlara biraz batar!

Tahir Elçi karanfillerle anıldı: Faili meçhul olmasına izin vermeyeceğiz

Diyarbakır’da basın açıklaması yapılırken çıkan çatışmada hayatını kaybeden eski baro başkanı Tahir Elçi karanfillerle anıldı.

Fotoğraflar: DHA

Elçi 28 Kasım 2015’te Diyarbakır’ın Sur ilçesinde tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada PKK’lılar ile polis arasındaki çatışmada yaşamını yitirmişti. Elçi’yi öldüren kurşunun hangi silahtan çıktığı halen bilinmiyor.Soruşturma sürüyor.

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Elçi’nin 3’üncü ölüm yıldönümünde vurulduğu yerde anma töreni düzenlendi.

Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP milletvekilleri Musa Farisoğlu ve Remzi Tosun, Türkiye Barolar Birliği yöneticileri ve Gaziantep, İzmir, Ankara, Diyarbakır ve bölge kentlerinin barolarına üye avukatlar ilk olarak adliye önünde toplandı.

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Gruptakiler Elçi’nin vurulduğu Dört Ayaklı Minare’nin önüne kadar yürüdü. Elçi’nin vurulduğu yere karanfiller bırakıldı. Grup saygı duruşunda da bulundu.

‘Arpa boyu yol kat edemediler’

Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, Elçi’nin dünya kültür mirası olan ve her gün yavaş yavaş yok edilen tarihi ve kültürel mirasın korunması pahasına canını verdiğini söyledi.

Baro başkanı, dönemin iktidar sahiplerinin cinayetin aydınlatılacağını söylediğini belirterek şunları söyledi: “Üç yıl oldu, bir arpa boyu yol gidemediler. Üç-beş kovanı bile toplayamadılar. Bazı kamera görüntüleri ortadan kayboldu, bazı kameralar bozuldu, bazı görüntüler de her nedense silindi… Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan rapor, bugüne kadar bizlerden ısrarla gizlendi ve gizlenmeye de devam ediliyor.”

Elçi’nin eşi Türkan Elçi.

Sözlerin tutulmadığını, faillerin halkın arasında dolaşmaya devam ettiğini aktaran Elçi, “Tahir Elçi dosyası da binlerce faili meçhul dosyasının tozlu rafları arasında unutulmak ve unutturulmak istenmektedir” dedi ve buna izin vermeyeceklerini dile getirdi.

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