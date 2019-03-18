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Tahir Elçi cinayetinde yeni gelişme: Savcılık adli tıptan görüş sordu

Diyarbakır’da öldürülen eski baro başkanı Tahir Elçi cinayetine ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan yeni bir rapor istendi.

Fotoğraf: DHA

Elçi, 28 kasım 2015’te Diyarbakır’daki Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaparken polisin PKK’lıları kovaladığı sırada ateşlenen bir kurşunla can vermişti.

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Londra Üniversitesi Goldsmiths Koleji bünyesinde çalışan Forensic Architecture (Adli Mimarlık) isimli kuruluşun hazırladığı ayrıntılı teknik raporda Elçi’nin olay yerindeki üç polis memurundan birinin ateşiyle öldürülmüş olabileceği belirtilmişti.

T24’ten Gökçer Tahincioğlu’nun haberine göre daha önce Elçi’yi vuran kurşunun çıkış noktası konusunda net değerlendirme yapamayan Adli Tıp Kurumu’na savcılık tarafından Adli Mimarlık’ın raporu gönderildi.

Savcılık ayrıca adli tıp uzmanı Ümit Biçer’in hazırladığı sunumu da kuruma göndererek yeni bir tespit yapılıp yapılamayacağını sordu. Kurum eldeki yeni bulguları yeniden değerlendirecek.

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Biçer, Adli Mimarlık’ın raporuna paralel bir sunum hazırlayarak baroya teslim etmişti. Baro, hem Biçer’in hem de Adli Mimarlık’ın raporlarını savcılığa sunmuştu.

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