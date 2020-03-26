Tahir Elçi cinayeti: İddianame beş yıl sonra tamamlandı, üç polis ve bir PKK’lı şüpheli

CANAN COŞKUN

Avukat Tahir Elçi’nin vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma beş yıl sonra tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Fotoğraf: DHA

Elçi, Diyarbakır Barosu başkanı sıfatıyla, 28 kasım 2015’te Diyarbakır’daki Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaparken polisin PKK’lıları kovaladığı sırada ateşlenen bir kurşunla can vermişti. Olay günü polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur da hayatını kaybetmişti.

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Diyarbakır başsavcılığı, iddianamede biri ihraç edilmiş üç polis hakkında ‘bilinçli taksirle öldürmeye sebebiyet verme’ suçlamasıyla üç yıldan dokuz yıla kadar hapis talep etti. Savcılık, bir PKK’lının da ‘iki polis memurunu öldürme’, ‘bir polis memurunu öldürmeye teşebbüs etme’ ve ‘Elçi’yi olası kastla öldürme’ suçlamalarından üç kez ağırlaştırılmış hapsini istedi.

Savcılığa göre, olay günü basın açıklamasının yapıldığı Dört Ayaklı Minare’nin üst üst kısmında bulunan Balıkçılarbaşı mevkiinde görevli iki polis memuru, PKK’lı Mahsum Gürkan ve Uğur Yakışır’ın içinde bulunduğu taksiyi durdurdu. Bu sırada PKK’lılar polisleri öldürdü ve Elçi’nin basın açıklaması yaptığı sokağa doğru kaçmaya başladı. Sokak girişinde şüpheli Uğur Yakışır, olaya müdahale eden şüpheli polis S.T.’ye arkası dönük bir şekilde ateş etti, S.T. karın bölgesinden yaralandı. Bu sırada diğer şüpheli polisler M.S. ve F.T. de ateş ediyordu.

40 sayfalık iddianameden öne çıkan bazı detaylar şöyle…

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Savcılık: Polisler bu neticeyi istemediler

Savcılık, iddianamede şüpheli polislerin eylemleriyle ilgili soyut yorumlara yer verdi. PKK’lılara doğru ateş eden polislerin mesleki tecrübe ve yetenekleriyle kaçan kişileri etkisiz hale getirecekleri ve olayda başka bir şahsa zarar vermeyecekleri inanç ve düşüncesiyle hareket ettiğini savunan savcılık, polislerin Elçi’nin ölümü şeklinde gerçekleşen neticeyi istemediklerinin kabul edildiğini aktardı.

20’den fazla polis olay yerinde

İddianamede şüpheli olarak yer alan polis M.S., 10 Ocak’ta verdiği ifadesinde, olaydan bir gün önce Elçi’nin Dört Ayaklı Minare’de yapacağı basın açıklaması için emniyet tedbiri için Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne emir yazısı geldiğini söyledi. M.S., o gün 20’den fazla polisin olay yerinde bulunduğunu aktardı.

İtirafçı tanık: Elçi’yi PKK’lı öldürdü

İddianamede, çok sayıda itirafçı tanığın ifadesine yer verildi. Bunlardan biri de Ekrem Özgün’e ait. Özgün, Nisan 2016’daki ifadesinde Rodi isimli örgüt mensubunun yanından hiç ayırmadığı kamerada Tahir Elçi’nin vurulma anına ilişkin görüntüler olduğunu belirtti. Özgün, izlediği görüntülerde çok net bir şekilde Mahsum Gürkan isimli şahsın tek bir atışla Tahir Elçi’yi vurduğunu gördüğünü söyledi.

‘Öldüren atışın hangi silahtan yapıldığı belli değil‘

İddianameye göre, Elçi’nin ölümüne neden olan atışın hangi silahtan, hangi açıyla, kişinin hangi vücut pozisyonuyla nasıl gerçekleştiği tıbben ve fiziken bilinemiyor. Olay anında çekilmiş görüntülere göre şahısların ateş ettikleri istikamet ve açılardan meydana gelebileceği gibi başka istikametler ve açılardan da meydana gelmiş olabilir. Bunlar arasında ayrım yapılamıyor.