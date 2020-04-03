Tahir Elçi cinayeti davası: Dava başka şehre taşınabilir, ilk duruşma 21 Ekim’de

CANAN COŞKUN

Avukat Tahir Elçi’nin vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin beş yıl süren soruşturma sonrası hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Davanın başka bir kentte görülmesi gündemde.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Elçi’nin öldürülmesine ilişkin iddianame, Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, valiliğe ve savcılığa davanın Diyarbakır’da yapılması halinde kamu güvenliği açısından tehlike oluşturup oluşturmadığının sorulmasına karar verdi. İlk duruşma 21 Ekim’de yapılacak.

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Mahkeme, sanık polislerin ilk duruşmaya zorla getirilmelerine karar verirken, PKK’lı Uğur Yakışır hakkında da yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Ne olmuştu?

Elçi, Diyarbakır Barosu başkanı sıfatıyla, 28 kasım 2015’te Diyarbakır’daki Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaparken polisin PKK’lıları kovaladığı sırada ateşlenen bir kurşunla can vermişti. Olay günü polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur da hayatını kaybetmişti.

Diyarbakır başsavcılığı, beş yıl sonra soruşturmayı tamamlayarak geçen hafta iddianame hazırlamıştı. İddianamede, biri ihraç edilmiş üç polis hakkında ‘bilinçli taksirle öldürmeye sebebiyet verme’ suçlamasıyla üç yıldan dokuz yıla kadar hapis talep etmişti.

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Savcılık, bir PKK’lının da ‘iki polis memurunu öldürme’, ‘bir polis memurunu öldürmeye teşebbüs etme’ ve ‘Elçi’yi olası kastla öldürme’ suçlamalarından üç kez ağırlaştırılmış hapsini istemişti.