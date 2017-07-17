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‘Tahammülleri yok’: Eyüp’te sela okuyan imama sopalı saldırı

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İstanbul’un Eyüp ilçesinde sela okuyan imam, caminin bahçesine maytap atan dört kişi tarafından darp edildi.

Temsili fotoğraf: DHA

AA’da yer alan habere göre Alibeyköy Karadolap Mahallesi’ndeki Nene Hatun Camii imamı Münip Polat, şişelerin içine koydukları maytapları cami bahçesine atan dört kişinin sopalı saldırısına uğradı.

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İmamın kardeşini de darp eden kişiler, Polat’ın evinin camlarını da kırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Polat, “Sela okundu diye yaptılar. Çünkü şimdiye kadar böyle bir şey olmadı. Selaya tahammülleri olmadığını anladım. İş büyümesin diye bir şey yapmadım” diye konuştu.

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