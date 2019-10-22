Taha Tatlıcı’dan açıklama: Haciz dosyasıyla hiçbir hukuki bağım yok

Diken’in ‘Şirket sahibi, hacze giden avukatları rehin aldı’ başlıklı haberi hakkında Taha Tatlıcı adına avukatından açıklama geldi. Açıklamada, “Habere konu edilen haciz dosyası ile müvekkilin hukuki hiçbir bağlantısı yoktur” dendi.

Açıklama şöyle:

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Müvekkilim Taha Tatlıcı, Tatlıcı soyadını babasından sonra aynı itibarla taşıyan değerli bir iş adamıdır. Müvekkilim babasının hakim ortağı olduğu ŞE-TAT MADENCİLİK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi değildir. Müvekkilim adına kayıtlı Motat Madencilik, 5 M Madencilik, Bursa Krom Sanayi şirketleri ile tereke kapsamında olan ŞE-TAT MADENCİLİK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. ‘Halazkargazi mah. Bahtiyar sok. Bina no: 6 Nişantaşı/Şişli/İstanbul’ adresli binada 6. katta faaliyet sürdürmektedirler. Habere konu edilen haciz dosyası ile müvekkilin hukuki hiçbir bağlantısı yoktur. İstanbul 2. İcra Müdürlüğü’nün 2919/121 Tal. dosYasında borçlu olan taraf ŞE-TAT MADENCİLİK GIDA SAN. ve TİC. A.Ş. anılan adresin 3.4.5 katlarında faaliyetini sürdürmektedir. Müvekkilin halihazırda Yönetim Kurul üyesi dahi olmadığı şirket borcuna ilişkin hiçbir sıfatı ve sorumluluğu yoktur.

Hal böyle iken, alacaklı vekili olduğunu beyan eden Av. İsmail Mert Şanlı, Av. Müzeyyen Açya Göray, Stajyer Avukat Helin Yavuz ile icra memuru, binaya gelmişler, Şetat şirketinin malvarlığına dair haciz işlemini son derece tacizkar söz ve eylemlerle yapmış, çalışanlardan birinin üzerindeki takıları çıkarttırıp haczetmişler bu süreçte yaşanan gerginlik müvekkilin şirket ofisine kadar ulaşmıştır. Devamında memur ve avukat olduğunu söyleyen kişilerle üçüncü şahıs konumundaki müvekkilin işyeri olan 6. kata çıkmışlar, bilgisayarları ve sair her şeyi haciz ve muhafazaya kalkışmışlardır. Müvekkilin borçlu kişinin kendisi ya da şirketleri olmadığını, haczin yapılmaması gerektiğini anlatmaya çalışması alacaklı vekili olduğu söylenen kişilerce dinlenmemiş, hukuka aykırı ve taciz maksatlı olarak haciz yapılmış, müvekkilim avukatı aracılığıyla istihkak isteminde bulunmuştur.

Haberde işadamı müvekkilim adeta mafya gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Müvekkilin çalışanları silahlı adamlar olarak lanse edilmiştir. Müvekkilim mafya değildir, çalışanları da silahlı değildir. Alacaklı vekilleri haczi haksız olarak yapmış, müvekkilime çalışanlarına kaba davranmış hakarethamiz sözler sarfetmiş ancak, müvekkilim sadece hukuki konuda itirazda bulunmuştur. Haczedilen ve muhafaza altına alınan bilgiayarlardan kopya alma talebi de alacaklının itirazı sebebiyle kabul edilmediğinde bunun ticari yaşamı zora sokacağı anlatılmış, sözel olarak ısrar edilmiştir, kesinlikle zor kullanılmamıştır. Müvekkilin kapıyı kapatıp çıkışa mani olduğu da diğer iddialar gibi gerçekdışıdır. Hukuka aykırı delil oluşturmak amacıyla, rızamız hilafına sesli ve görüntülü kayıt yapan alacaklı vekilinin telefonundaki kayıt, talep üzerine silinmiş, ancak konu tutanağa maksatlı olarak yanlış aksettirilmiş devamında da sözde hukuka aykırılık basına verilerek, kasıtlı olarak müvekkilimin itibarı zedelenmek istenmiştir.

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Anılan haber alacaklı tarafın borcu tahsilden ziyade müvekkilimin ticari itibarını hedef almasına dair hal ve tavırlarını gizleyen, müvekkile olmadığı sıfatlar yükleyen ve bu yolla müvekkilin ticari itibarını da kişilik haklarını da zedeleyen niteliği sebebiyle; her türlü yasal haklarımızın saklı olduğunu kamunun bilgisine saygı ile sunarız.

Oral Oral Avukatlık Ortaklığı

Ev. Şerife Deniz Oral- Av. Murat Kaan Oral