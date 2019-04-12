Taha Akyol: YSK’nın emsal kararları var, seçim iptali istenemez

Iğdır seçimleri konusunda YSK’nın 1 Temmuz 2014 sayılı bir kararı var. ‘Iğdır’da ikamet etmeyen bir kısım seçmenin hileli yollarla seçmen olarak yazdırılıp oy kullandırıldığı’ iddiasıyla seçimlerin iptali için başvuru yapılmıştı. YSK’ya göre, seçmen listeleri askıya çıkarılmış, itirazlar incelenerek kesinleşmiş, seçimler yapılmıştı, artık seçimlerin iptali istenemezdi…

Hatta YSK bu kararında, 1996 yılında da aynı nitelikte karar verdiğini ’emsal’olarak kaydediyordu.

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Şimdi ortada böyle 1996 ve 2014 yıllarına ait iki ’emsal karar’ var: Kesinleşmiş seçmen kütüklerinde hile yapıldığı ve bunların oy kullandığına dair zamanında itirazlar yapılmamış veya yapılmış da reddedilmişse, artık YSK’dan seçimlerin iptali istenemez…

Taha Akyol’un yazısı