Taha Akyol: Yeniden reform yoluna girilirse ekonomide Türkiye’nin eli güçlenir

AK Parti iktidarının geçmişteki büyük başarılarından biri 2004 yılında Türkiye’yi Avrupa sürecinde “denetimli ülke” olmaktan çıkarmasıydı. Erdoğan bunu “AB yolu açıldı” diye açıklamıştı.

Fakat AKPM Türkiye’yi 25 Nisan 2017’de yeniden “denetim”e aldı!

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Dört bakan “denetim”den çıkma amacını vurguladılar, çok iyi…

Ekonomi için de gerekli bu.

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Fakat yeniden evrensel hukuk devleti ilkeleri yönünde reform dönemine girmeden nasıl olacak?

Anlaşılan “Reform Eylem Grubu” henüz eylem değil, söylem aşamasında…

Somut düzenleme ve davranışlarla yeniden reform yoluna girilirse hem ekonomide hem dış politikada Türkiye’nin eli güçlenir.

Taha Akyol’un yazısı