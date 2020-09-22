Diken

Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: ‘Yeni zaferlere gidiyoruz’ diyorlar, yok böyle bir şey

İktidarda ölçüsüz bir ‘propaganda’ tutkusu var. “Yeni zaferlere gidiyoruz” diyorlar mesela. Yok böyle bir şey. “Yeni başarılar” denilse tartışılabilir.

Suriye politikası niye diplomasi diliyle değil de ‘Selahattin Eyyubi’nin mezarı’yla ve ‘Şam camisinde namaz’la anlatıldı?

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Avrupa ile ihtilafımız olduğunda niye bu sorunlar diplomatik kanallarda tutulmadı da miting meydanlarında “Bunlar haçlı ittifakı” denildi?

Bir ülke “yedi düvel bize saldırıyor” diye defalarca ilanat yaparak niye kendini böylesine yalnız gösterir?

Bir ülke niye kendini ‘beka’ derdine düşmüş halde takdim eder dünyaya?!

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Moody’s Türkiye’ye düşmanlık yaptıysa, “hayır, Moody’s yanlış rakamlar veriyor, doğru rakamlar şunlar” demek gerekmez miydi?

‘Dış güçler’ propagandası dövizi, faizi durdurmuyor.

Taha Akyol’un yazısı

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