Taha Akyol: Yeni partiler seçime girme şartlarını tamamlamak için yeterli zamana sahip

Erken seçim niye konuşuluyor? Ekonomi daha da kötüleştiği için ve yeni partilerin güçlenmesinin önünü kesmek için…

Evet, yeni sistemde Cumhurbaşkanı tek başına Meclis’i feshedebilir ve 90 gün içinde hem Meclis hem Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Öyle bir durumda yeni partilerin kongrelerini tamamlamaları mümkün olmaz.

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Fakat bunun Erdoğan’a faturası ağırdır: Cumhurbaşkanlığı süresi 2023’te dolacak olan Erdoğan, önündeki üç yılı feda ederek erken seçim kararı alır mı?

Önümüzdeki üç yıla odaklanmış yeni ve rasyonel bir ‘orta vadeli program’ ortaya koymanın ve dış politikadaki hasarları onarmaya koyulmanın zamanı çoktan geldi de geçiyor bile…

İktidar bloku ortaya böyle bir program koymak yerine, gündem değiştirmek ve taraftarlarını motive etmek için sahaya inmekten, kanunları değiştirmekten bahsediyor.

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Erken seçim en azından bu sene yok. Yeni partiler seçime girme şartlarını tamamlamak için yeterli zamana sahip.

Taha Akyol’un yazısı