Diken

Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: Yargıya güvenin sarsılması büyük sorunlar yaratıyor

Mesele sadece hukukun zayıf kalmasının vatandaşlarda yarattığı ağır sıkıntılardan, geniş haksız tutuklamalar ve Yargıtay kapısında bekleyen mahkumiyetlerden ibaret değil. Yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına güvenin sarsılması büyük sorunlar yaratıyor.

Adalet Bakanı Gül, Deniz Zeyrek’e “Reform aynı zamanda bir iklimdir” demiş, reform ortamının oluşmasıyla iyileşmeler olacağını söylemişti. (3 Haziran 2019)

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Doğrudur fakat siyasi irade öyle bir ‘iklim’ yaratmadı, reform paketleri uygulamadaki ağır sorunları etkilemedi.

Taha Akyok’un yazısı

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