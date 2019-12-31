Taha Akyol: Yargıya güvenin sarsılması büyük sorunlar yaratıyor

Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, şirketin belli oranda payının devri için Ziraat Girişim Sermayesi ile yürütülen görüşmeler ile ilgili Rekabet Kurumu’na bildirimde bulunulduğunu, ancak gelinen aşamada ortaklığın söz konusu olmadığını belirtti.