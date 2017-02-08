Taha Akyol: Varlık Fonu ‘yandaş’larca ve siyasi mülahazalarla yönetilirse başarı zordur

Varlık Fonu herkeste güven duygusu yaratacak ‘profesyonel’ kadrolarca değil de ‘yandaş’larca ve siyasi mülahazalarla yönetilirse başarı zordur.

İkinci endişem hukukla ilgilidir: İktidar 2010 gibi bir tarihten beri siyasi gücü her şeyin üstünde görüyor. Uluslararası indekslerde daha önce yükselen göstergelerimiz son 5-6 yılda iniyor.

Kanunla kurulan Varlık Fonu’yla ilgili ek düzenleme 684 sayılı OHAL Kararnamesi’yle yapıldı. Varlık Fonu’nun darbe ve terörle ne ilgisi var?!

Hukuka güveni sarsan böyle örnekler çoktur.

Unutmayalım, kamu yönetiminde başarı, kurumların siyasi güdülerle değil, ‘hukuki rasyonel’ zihniyetle çalışmalarına bağlıdır.

Taha Akyol’un yazısı