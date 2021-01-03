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Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: Tuzaktan sakınalım

Gelişmiş ülkelerde Hıristiyan Demokratlarla Sosyal Demokratlar din üzerinden kavga ediyorlar mı? Hatta rekabetin dışında hiç kavga ediyorlar mı?

Demokrasinin temel normlarında uzlaşmışlar, demokratik kurumlar siyasi müdahalelerden uzak, kendiliğinden işliyor… Güçlüler başarılılar…

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Bu açıdan ben “Millet İttifakı”nı isabetli buluyorum. İki ayrı dünya görüşü, sistem ve hukuk önerilerinde birlikte hareket ediyorlar. 

Tuzaktan sakınalım; Orta doğu toplumlarının özelliğidir, değerler üzerinden hamasi nutuklarla sonsuz mücadeleler içinde zaman kaybetmek, çağ kaybetmek…

Taha Akyol’un yazısı

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TESK’ten sahte içki çıkışı: Bu yıl ÖTV artışı yapılmamalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ÖTV artışının sahte içki üretimini de artırdığını belirterek, “Sahte içki üretenlerin ve bu nedenle hayatını kaybedenlerin bir hayli arttığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl alkollü içkilerde ÖTV artışı yapılmamalı” ifadesini kullandı.