Taha Akyol: Tuzaktan sakınalım

Gelişmiş ülkelerde Hıristiyan Demokratlarla Sosyal Demokratlar din üzerinden kavga ediyorlar mı? Hatta rekabetin dışında hiç kavga ediyorlar mı?

Demokrasinin temel normlarında uzlaşmışlar, demokratik kurumlar siyasi müdahalelerden uzak, kendiliğinden işliyor… Güçlüler başarılılar…

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Bu açıdan ben “Millet İttifakı”nı isabetli buluyorum. İki ayrı dünya görüşü, sistem ve hukuk önerilerinde birlikte hareket ediyorlar.

Tuzaktan sakınalım; Orta doğu toplumlarının özelliğidir, değerler üzerinden hamasi nutuklarla sonsuz mücadeleler içinde zaman kaybetmek, çağ kaybetmek…

Taha Akyol’un yazısı