Taha Akyol: Türkiye için gerekli olan finansman kaynakları ve ihracatımız için en büyük pazar Batı’dadır

Trump bazı Avrupa ürünlerine yeni gümrük vergisi koymuştu; özellikle otomotiv ürünlerinde gümrükleri yükseltmekle de tehdit ediyordu.

Eeee, megalomaninin de maddi bir sınırı var. AB Komisyonu adına Cecilia Malmström Trump’a cevap verdi: “ABD ile AB arasında ticaret hacmi 1 tirilyon dolar. Amerika’daki yabancı yatırımların yüzde 72’i Avrupalıdır ve 15 milyon Amerikalıya iş veriyorlar…”

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Bu güç karşısında Trump uzlaşma önerdi. 26 Temmuz’da AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Trump görüştüler, uzlaştılar!

Bu işler yiğitlik değil, ekonomik güç, hesap, kitap işidir.

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ABD’de medya ve kendi partisinden senatörler bile Trump’u eleştiriyor. Tepkiler giderek artıyor.

Başka bir yazımda ele alacağım: Avrupa ve Amerika’da otoriter popülizme karşı demokrasi ve piyasa ekonomisi yanlılarının ittifak yapması akımı güçleniyor. Bunlar Türkiye’nin doğal müttefikleridir.

TL’nin değer kaybındaki temel sebep cari açığımızın 57 milyar dolar, dış borç stokumuzun 470 milyar dolar olmasıdır. Türkiye için gerekli olan finansman kaynakları ve ihracatımız için en büyük pazar da yine Batı’dadır.

Diplomasi, demokrasi, hukuk devleti ve iktisadi rasyonalizm iç içe.

Taha Akyol’un yazısı