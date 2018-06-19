Taha Akyol: Türkiye gibi ekonomisi Batı kaynaklı ülkelerde otoriter yöneliş güvensizlik yaratır

Hele Türkiye ekonomisinin yarısı Batı kaynaklı olan, ekmek su gibi ihtiyaç duyduğu yatırım sermayesini Batı’dan alan… Daha önemlisi az çok demokrasi birikimi olan, siyasi fikirlerin tekçi olmaktan çıkıp çeşitlendiği, kentli, dünyaya açık bir ülkede otoriter yöneliş sadece gerilim ve güvensizlik yaratır.

Bakın, yabancı sermaye için Mehmet Şimşek’in gittiği yer Londra’ydı, verdiği garanti Merkez Bankası’nın bağımsızlığıydı; yani hukuk devleti.

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Dünyada ise eşitsizlik ve göçmenler gibi büyük sorunları popülizm çözemeyecek, belki acı tecrübelerden sonra yeniden liberal demokrasiye yöneliş olacaktır.

Tabii liberal demokrasinin de kendini yenilemesiyle…

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Taha Akyol’un yazısı