Taha Akyol: Trump çağımızı zehirleyen otoriter popülist hareketlerin tipik bir temsilcisidir

Donald Trump çağımızı zehirleyen otoriter popülist hareketlerin tipik bir temsilcisidir.

Dini ve milli duyguları kaşıyarak hukuk ve demokrasi değerlerinin altının oyulması ve güç tutkusu, bu hareketlerin ortak özelliğidir.

Popülizmin bu özellikleri hakkında çok sayıda akademik yayın var. Jan-Werner Müller’in Türkçesi de yayınlanan “Popülizm Nedir?” adlı kitabına bakabilirsiniz. (İletişim Yayınları)

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Trump’ın Aralık 2017’de açıkladığı “Milli Güvenlik Belgesi”nin 55 sayfa olması onun zihniyetini gösteren bir belgedir. Obama’nın 2015 Milli Güvenlik Belgesi ise 22 sayfaydı.

Trump’ı tanımada diğer bir gösterge onun “Amerika’yı yeniden büyük yapalım” sloganıdır. Diğer bir gösterge şüphesiz Trump’ın “narsist ve megaloman” kişiliğidir. (Gneg Sargint, NYT, 14.12.2017)

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Fakat bir de “evanjelizm” özelliği var.

Taha Akyol’un yazısı