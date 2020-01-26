Taha Akyol: Tamamen denetimsizlikten kaynaklanıyor bu facialar

Elazığ ve Malatya’da yaşanan yıkımda yine düzensiz ve denetimsiz kentleşme faktörü facialar halinde ortaya çıktı. TV’lerde, internet sitelerinde sağlam yapılar arasında tamamen kum ve tuğla yığınına dönmüş apartmanlar görülüyor. Tamamen denetimsizlikten kaynaklanıyor bu facialar.
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Yağışların yüzde 50 azaldığı Trakya’da nehirler kurudu; yağmur duası edildi
Trakya’da son yılların en kurak mevsimi yaşanıyor. Meriç Nehri’nde kuraklık nedeniyle adacıklar oluşurken, Edirne Meteoroloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Bilhan Dalkılıç, geçen yıla oranla Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de yağışların yüzde 50 azaldığına dikkat çekti.
Enkazdan 8 dakika arayla çıkarılan Miraç hayatını kaybetti, annesi tedaviye alındı
Elazığ’ın Maden ilçesinde 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazının altında kalan altı aylık hamile Pınar Dişli ve oğlu 12 yaşındaki Miraç, 8 dakika arayla yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Miraç Dişli kurtarılamadı.
Elazığ’da altı katlı binanın çökmeden önceki fotoğrafları
Elazığ’da 6.8 büyüklüğündeki depremde Gezin Mahallesi’nde bulunan altı katlı iki bloklu Mavi Göl apartmanı çöktü. Çöken apartmanın bir süre önce çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.
Üç bina enkazında çalışmalar sürüyor; bir kadın 14 saat sonra kurtarıldı
Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, kent merkezinde çöken üç binanın enkazında arama kurtarma çalışması sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mustafa Paşa Mahallesi’nde çöken binalardan birinin enkazında yapılan arama çalışmalarıyla ilgili bilgi alırken, beton yığınları altında kalan bir kadın 14 saat sonra yaralı kurtarıldı.
Soylu: Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 yaralı var, 22 kişi halen enkaz altında
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili basın toplantısı düzenleyerek, Malatya Doğanyol’da dört, Elazığda ise 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 1031 kişinin yaralandığını belirtti. Soylu, Doğanyol’da göçük altında kimse kalmadığını söyledi.