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Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: Tamamen denetimsizlikten kaynaklanıyor bu facialar

Elazığ ve Malatya’da yaşanan yıkımda yine düzensiz ve denetimsiz kentleşme faktörü facialar halinde ortaya çıktı. TV’lerde, internet sitelerinde sağlam yapılar arasında tamamen kum ve tuğla yığınına dönmüş apartmanlar görülüyor. Tamamen denetimsizlikten kaynaklanıyor bu facialar.

Taha Akyol’un yazısı

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Üç bina enkazında çalışmalar sürüyor; bir kadın 14 saat sonra kurtarıldı

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, kent merkezinde çöken üç binanın enkazında arama kurtarma çalışması sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mustafa Paşa Mahallesi’nde çöken binalardan birinin enkazında yapılan arama çalışmalarıyla ilgili bilgi alırken, beton yığınları altında kalan bir kadın 14 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Soylu: Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 yaralı var, 22 kişi halen enkaz altında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili basın toplantısı düzenleyerek, Malatya Doğanyol’da dört, Elazığda ise 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 1031 kişinin yaralandığını belirtti. Soylu, Doğanyol’da göçük altında kimse kalmadığını söyledi.

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