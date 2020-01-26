Taha Akyol: Tamamen denetimsizlikten kaynaklanıyor bu facialar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili basın toplantısı düzenleyerek, Malatya Doğanyol’da dört, Elazığda ise 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 1031 kişinin yaralandığını belirtti. Soylu, Doğanyol’da göçük altında kimse kalmadığını söyledi.