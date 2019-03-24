Taha Akyol: Suriye politikasının ‘Esat gitsin’e kitlenmesinin sakıncaları

Aralık 2017’de Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan Trump şimdi de, Suriye’ye ait Golan tepelerinde İsrail egemenliğini tanıyacağını açıkladı! Trump, Ortadoğu’da Kudüs’ün ardından, bu Golan tepeleri kararıyla yeni bir gerilimin fitilini ateşliyor.

Suriye sorunu daha karmaşık hale geliyor, Ankara’nın Esat’la diyalog kurmasını gerektiren sebepler artıyor. PYD terör örgütüne karşı da Türkiye’nin Şam’la diyalog kurması gerekiyor

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Suriye politikamızın, hiç bir esneklik ve manevra imkanı bırakmayacak şekilde “Esat gitsin”e kilitlenmesinin sakıncaları bellidir.

Taha Akyol’un yazısı