Taha Akyol: Soçi’de ‘Ankara Antlaşması’na atıf, iktidarın Esad’ı muhatap almasının kaçınılmaz olduğunu gösteriyor

Soçi bildirisinde ‘Ankara Antlaşması’na atıf yapılması, iktidarın da Esad’ı muhatap almasının artık kaçınılmaz hale geldiğini gösteriyor. Bu adım, önceden Ankara’nın inisiyatifiyle atılmalıydı, şimdi Rusya’nın inisiyatifiyle ve PYD-Esad ittifakından sonra atılmaktadır.
Bu ağır sorunların hiçbirinin sihirli çözümü yoktur, dünden yarına çok uzun vadeli sorunlardır. Askeri güç lazım ama yetmez. Bu sorunların uzun vadede üstesinden gelmenin yolu gelişmiş ülkeler düzeyinde ekonomik güce, sosyal refaha ve demokrasiye ulaşmaktır, ‘dostlarını artırıp düşmanlarını azaltan’ bir diplomasiye yeniden dönmektir.