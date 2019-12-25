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Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: Siyaseti hukuktan üstün tutanlar Türkiye’ye zarar verir

Bir vilayetimizde bir savcı, kız çocukların kıyafetine soktuğu Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan görsellerini Facebook hesabından yayınladı. Bundan daha açık ve net ‘siyasi taraflılık‘ örneği olabilir mi?

Bu ülke hepimizin. Hangi ‘yüce dava’ olursa olsun, hukuk ve adaletin bütün davalardan, ideolojilerden üstün olduğunu içimize sindirelim, Türk yargısını bağımsızlıkta, tarafsızlıkta ve kalitede gelişmiş ülkeler düzeyine çıkaralım.

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Siyaseti hukuktan üstün tutanlar Türkiye’ye zarar verir.

Taha Akyol’un yazısı

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