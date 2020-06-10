Taha Akyol: ‘Seve seve talimat alma’ refleksi, kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırır

Elbette bir ‘parti disiplini’ kavramı vardır ve parlamenter sistemde parlamento faaliyetleri için kullanılır. Anlamı ’emir ve talimat’ değil, müzakerelerle alınan kararlara partide herkesin uymasıdır.

Başkanlık sisteminde, hele de CB sisteminde, ‘seve seve talimat alma’ refleksi, kuvvetler ayrığını ortadan kaldırmaktadır.

Reklam

CB sistemini hazırlamış olanlar, şimdi kamuoyu önünde, yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı’nın parlamento çoğunluğuna talimat vermesinin kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun olduğunu söyleyebilirler mi?

Hele de milletvekili adaylarının, yürütmenin başı tarafından belirlenmesini savunabilirler mi?

Bu sistem hem yönetimde verimsizlik hem toplumda daha da keskinleşmiş bir kutuplaşma yaratmadı mı?

Taha Akyol’un yazısı