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Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: Rusya’ya ‘stratejik ortak’ diye bakmak ihtiyatsız bir tavır

Putin çok konuşmayan, ikide bir tweet atmayan, elindeki kartları erken açmayan, hesabi bir lider. Rusya’yı Moskova Knezliğinden imparatorluk haline getirmiş büyük Çarları ağzına aldığını ben görmedim. Ama ilan edilmemiş bir imparatorluk siyaseti güdüyor. Ukrayna siyaseti, Kırım’ı ilhak etmesi, Rusya’yı ‘Sıcak Denizler’e ulaştırması, savunma ve donanma bütçelerini şişirmesi onun ‘güç‘ odaklı bir siyaset anlayışına sahip olduğunu gösteriyor.

Rusya ile siyasi ve iktisadi ilişkilerimiz çok iyi olmalı. Soçi görüşmelerinin çok iyi geçmesini yürekten diliyorum. Ama Rusya’ya ‘stratejik ortak‘ diye bakmanın ihtiyatsız bir tavır olduğu da apaçık ortada.

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Taha Akyol’un yazısı

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