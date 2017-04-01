Taha Akyol: Referandum mitinglerinde ölçüsüz duygusal popülizm yapılıyor

Referandum mitinglerinde ölçüsüz duygusal popülizm yapılıyor. Bu, siyasi hayatımızda rasyonel bir “orta sınıf siyasi kültürü”nün gelişmesi bakımından ciddi handikaptır.

Çünkü olgular, veriler, bilgiler konuşulmuyor, duygular köpürtülüyor.

Bu tarz sadece kutuplaşmayı keskinleştirmiyor, rasyonel davranışlar yerine duygusal refleksleri pekiştiriyor.

Sık başvurulan bir yöntem “Batı, güçlü Türkiye istemiyor!” propagandasıdır. Yeni sistem Türkiye’yi uçuracakmış, Batı bunu istemiyormuş.

“Haçlı ittifakı” kavramı bile kullanılıyor.

Kalabalıklarda coşku yaratıyor bu sözler.

Halbuki çağımızda siyasi ve iktisadi ilişkiler aşk-nefret ilişkileri değil, rasyonel olarak hesaplanan menfaat ilişkileridir.

Taha Akyol’un yazısı